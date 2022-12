Catar adverte UE sobre consequências em meio a investigação de corrupção – CMIO

As medidas do bloco contra Doha podem comprometer o comércio de gás, disse a nação do Golfo

A decisão do Parlamento Europeu de suspender a legislação vinculada ao Qatar e negar o acesso das autoridades do país à legislatura pode afetar negativamente o fornecimento de gás aos estados membros da UE, anunciou Doha. A decisão do bloco ocorre em meio a uma investigação belga sobre suposta corrupção de eurodeputados que pode ter envolvido o Catar.

A decisão do parlamento é “discriminatório” de acordo com uma declaração de um diplomata da missão do Catar na UE no domingo, conforme citado por agências de notícias. Será “afetam negativamente a cooperação de segurança regional e global, bem como as discussões em andamento sobre pobreza e segurança energética global”, acrescentou o diplomata.

Ele enfatizou a cooperação do Catar com a UE, particularmente a Bélgica, em questões relacionadas ao Covid-19 e seu papel como principal fornecedor de gás natural liquefeito para o país, expressando desapontamento com o fato de Bruxelas estar fazendo “nenhum esforço para se envolver com nosso governo para estabelecer os fatos uma vez que eles tomaram conhecimento das alegações.”

O gás natural liquefeito do Catar desempenha um papel fundamental na estratégia da UE para compensar a perda de combustíveis fósseis russos, que decidiu parar de comprar devido ao conflito na Ucrânia.

Em novembro, a Alemanha garantiu um contrato de 15 anos para cerca de 2 milhões de toneladas anuais. Berlim está liderando um esforço pan-europeu para garantir melhores condições de Doha, que está pressionando o bloco a assinar contratos de longo prazo que proíbem a revenda para outras partes do mundo, o que prejudicaria a meta da UE de eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, de acordo com Bloomberg.













Na semana passada, os eurodeputados votaram pela suspensão de todos os trabalhos ligados ao Catar e cortaram “representantes dos interesses do Catar” do acesso ao Legislativo. A decisão afeta um acordo de aviação UE-Catar e uma isenção de visto da UE para cidadãos do Catar e do Kuwait. eurodeputados denunciados “Supostas tentativas do Catar” para comprar influência na UE.

A polícia belga anunciou no início deste mês que havia indiciado quatro indivíduos ligados ao Parlamento Europeu em um suposto caso de corrupção. Eles são suspeitos de serem influenciados por presentes luxuosos e dinheiro proveniente de um governo estrangeiro.

A imprensa local identificou a nação anônima do Golfo como Qatar, que negou qualquer envolvimento. A agora ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, que estava entre os acusados, foi destituída de seu cargo sênior na UE durante a investigação na semana passada.