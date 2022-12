Incêndio destrói complexo da UE na capital africana — CMIO

Report This Content

Nenhuma morte ou ferimento foi relatado no incidente na República Centro-Africana, de acordo com o enviado do bloco

Um grande incêndio atingiu um complexo da UE em Bangui, capital da República Centro-Africana (RCA), na manhã de segunda-feira, disse o enviado do bloco ao país. “Os edifícios da Delegação da UE em Bangui foram devastados por um incêndio na noite passada,” Douglas Darius Carpenter escreveu no Twitter. O incidente não resultou em mortes ou feridos, acrescentou o enviado. A missão da UE na RCA tentará agora reorganizar suas operações, o que deve levar algum tempo, disse Carpenter. Imagens nas redes sociais mostram o complexo, que consiste em vários prédios de um andar cercados por um muro alto encimado por arame farpado, tendo sido severamente danificado pelo incêndio. As razões para o incêndio são atualmente desconhecidas. Na semana passada, o chefe de um centro cultural russo que é funcionário do Ministério das Relações Exteriores, Dmitry Sytyy, foi alvo de um ataque terrorista na República Centro-Africana. Ele permanece em estado crítico depois que um pacote-bomba explodiu em suas mãos. Ele foi evacuado na segunda-feira para a Rússia, para receber atendimento médico especializado. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Russo ferido na África esperava ‘pacote com a cabeça do filho’ – Prigozhin De acordo com a agência de notícias RIA, o pacote carregado de explosivos enviado para Sytyy teve origem no Togo, outro país africano que, como a República Centro-Africana, é uma ex-colônia francesa.

Você pode compartilhar esta história nas redes sociais: Siga RT em

