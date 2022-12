Pyongyang relata teste de tecnologia de espionagem espacial – CMIO

O lançamento de mísseis no domingo foi para testar câmeras e outros equipamentos para futuros satélites militares, declarou a Coreia do Norte

A Coreia do Norte afirmou ter realizado um teste de equipamento de reconhecimento espacial durante o lançamento de um míssil no domingo. A mídia estatal publicou o que supostamente são imagens das cidades sul-coreanas adjacentes de Seul e Incheon feitas durante o teste.

O lançamento espacial foi conduzido pela Administração Nacional de Desenvolvimento Aeroespacial (NADA) do Sohae Satellite Launching Ground e foi um “importante teste de estágio final” para o programa de satélite espião norte-coreano, disse a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) em um comunicado na segunda-feira.

O teste confirmou a confiabilidade do equipamento de bordo “no ambiente ideal simulando o ambiente espacial” depois de ter sido lançado “à altitude de 500 km”, um porta-voz da agência espacial norte-coreana explicou. O equipamento incluía uma câmera panorâmica com “Resolução de 20m,” duas câmeras multiespectrais, um transmissor de vídeo e outras peças de tecnologia, acrescentou.

O julgamento foi descrito como “a porta final” antes que um satélite de reconhecimento seja lançado em órbita, o que, afirmou a NADA, pode acontecer já em abril próximo.

A KCNA também divulgou fotos em preto e branco que presumivelmente foram tiradas durante o teste. Os meios de comunicação sul-coreanos disseram que apareceram para mostrar a parte de Seul onde está localizado o palácio presidencial e o porto de Incheon.

A Coreia do Norte diz ter conduzido um “importante teste de estágio final” para o primeiro satélite espião do país. Diz que “concluirá os preparativos” até abril. Fotos via KCNA, que incluem notavelmente o que parecem ser fotos de satélite de Incheon e do centro de Seul: pic.twitter.com/SVul4LC1HB — William Gallo (@GalloVOA) 18 de dezembro de 2022

No domingo, o Estado-Maior Conjunto (JCS) da Coreia do Sul informou ter detectado dois lançamentos de mísseis balísticos de médio alcance da instalação norte-coreana. Eles voaram em trajetórias íngremes e chegaram a cerca de 500 km, disseram os militares. Alguns comentaristas sugeriram que o objetivo principal dos lançamentos era testar a tecnologia de foguetes, ao contrário do que Pyongyang afirmou.

A Coreia do Norte realizou um número recorde de testes de mísseis este ano, com mais de 60 registrados por observadores. A maioria deles eram mísseis balísticos, embora em meados de outubro tenha relatado o teste de dois mísseis de cruzeiro de longo alcance que supostamente podem transportar dispositivos nucleares táticos como carga útil. Na quinta-feira passada, Pyongyang testou um motor de combustível sólido de alto empuxo nas instalações de Sohae, de acordo com um relatório anterior da KCNA.