Projeções de extinção em massa reveladas – CMIO

Um estudo descobriu que, no pior cenário, a Terra poderia perder quase um terço de suas espécies até 2100

Poluição, mudança climática e esgotamento de recursos podem levar até 27% da vida animal do mundo à extinção, afirmou um novo artigo. O estudo usou um supercomputador para mapear como as cadeias alimentares interdependentes poderiam entrar em colapso nas próximas décadas.

Publicado na sexta-feira e de autoria do cientista da Comissão Europeia Giovanni Strona e do professor Corey Bradshaw, da Universidade Flinders, na Austrália, o estudo apresentou uma série de cenários cada vez mais sombrios. Os pesquisadores afirmaram que a magnitude das próximas extinções dependerá em grande parte de quanto carbono a humanidade emite ao longo do próximo século.

O melhor cenário veria os ecossistemas perderem 6% de suas espécies de vertebrados até 2050 e 13% até 2100, afirmaram eles, enquanto o pior resultado veria 10,8% dos vertebrados exterminados até 2050 e 27% eliminados até 2100.













Os cientistas chegaram a esse número criando um “terra virtual”, povoado por mais de 15.000 “teias alimentares” – relações complexas de plantas, polinizadores, predadores, presas e parasitas. Com essas espécies dependendo umas das outras para alimentação, a perda de uma pode levar ao colapso de todo um ecossistema.

Um supercomputador ampliou essas relações para um nível global, preencheu os dados que faltavam com espécies fictícias e simulou os efeitos das mudanças climáticas neste mundo virtual. O computador também levou em conta o impacto da superexploração de recursos, mudanças no uso da terra e migração de espécies.

No entanto, os pesquisadores admitiram que, como é baseado em uma versão fictícia do nosso planeta, seu modelo “não pode prever o futuro da Terra” com total precisão. Em vez disso, descreve um “realista” futuro em um “Terra ecologicamente plausível”.

O lançamento do documento coincidiu com a conferência de biodiversidade COP15 da ONU no Canadá. Na segunda-feira, mais de 190 países na conferência aprovaram um acordo para declarar 30% do planeta como zona protegida até 2030 e arrecadar US$ 30 bilhões por ano para a conservação no mundo em desenvolvimento.