Tribunal sueco bloqueia pedido de extradição turco – CMIO

Ancara exigiu a entrega de um jornalista como pré-condição para ratificar a adesão de Estocolmo à OTAN

A Suprema Corte da Suécia bloqueou a extradição do ex-editor-chefe do Zaman Daily, Bulent Kenes, a quem Türkiye acusou de estar envolvido em uma tentativa de derrubar o presidente Recep Tayyip Erdogan em 2016.

Sua extradição foi uma exigência fundamental de Ancara para ratificar a adesão de Estocolmo à OTAN.

O tribunal decidiu na segunda-feira que havia “vários impedimentos” para entregar o homem de volta. Embora a declaração não chamasse o jornalista pelo nome, mais tarde ele expressou gratidão ao sistema jurídico sueco no Twitter.

O juiz Petter Asp declarou que algumas das acusações contra o homem não eram crimes na Suécia e observou que a natureza política do caso e sua condição de refugiado na Suécia impossibilitavam sua extradição.

“Também existe o risco de perseguição com base nas convicções políticas dessa pessoa. Uma extradição não pode, portanto, ocorrer”, disse o juiz.













As propostas da Suécia e da Finlândia para ingressar na OTAN exigem a aprovação unânime dos membros do bloco. No entanto, Ancara se opõe à medida, a menos que Estocolmo e Helsenki denunciem as organizações que consideram terroristas e extraditem seus membros para enfrentar a justiça em Türkiye.

Anteriormente, Erdogan apontou Kenes como um dos membros de um movimento liderado pelo clérigo turco Fethullah Gulen, radicado nos Estados Unidos, considerado terrorista por Ancara. O grupo foi acusado de tentar organizar um golpe militar no país em 2016. Kenes e Gulen negaram as acusações.