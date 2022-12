Empresa dos EUA pagará US$ 81 milhões por 'esquemas de suborno' no Brasil e na Argélia

As informações foram anunciadas pela Comissão de Títulos Ecâmbio dos EUA (SEC, na sigla em inglês) em um comunicado nesta segunda-feira (19).

Segundo o órgão de fiscalização, a Honeywell, uma fabricante global de produtos aeroespaciais, de construção e automação com sede nos EUA, promoveu violações da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA, na sigla em inglês) ““.

A denúncia aponta que a empresa dos EUA criou esquemas de suborno, por meio de intermediários e funcionários, para obter negócios da estatal brasileira Petrobras. Além disso, ela ofereceu pelo menos US$ 4 milhões (R$ 21,24 milhões) a um alto funcionário brasileiro em 2010.

Funcionários e agentes da Honeywell também pagaram cerca de US$ 75 mil (R$ 398,2 mil) em subornos a um funcionário do governo argelino para obter e manter negócios com a estatal argelina Sonatrach, disse o comunicado.