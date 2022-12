Tribunal do Reino Unido decide sobre a transferência de migrantes para Ruanda – CMIO

Um veredicto positivo foi proferido em oito casos individuais, mas as contestações à política como um todo foram rejeitadas

O plano do Reino Unido de deportar imigrantes ilegais para Ruanda é “legal”, a alta corte britânica decidiu na segunda-feira, rejeitando uma contestação à política de um punhado de requerentes de asilo, várias ONGs de direitos dos migrantes e um sindicato de funcionários da fronteira.

No entanto, dois juízes declararam que o governo não levou em conta as circunstâncias individuais de oito requerentes de asilo que tentou deportar no primeiro voo abortado do esquema em junho.

“É legal que o governo tome providências para realocar requerentes de asilo em Ruanda e que seus pedidos de asilo sejam determinados em Ruanda e não no Reino Unido”, disse Lord Justice Lewis na decisão do tribunal, qualificando que o governo também deve avaliar se “qualquer coisa sobre as circunstâncias particulares de cada pessoa” pode impedir a mudança para a nação da África Central.













Sob os termos do acordo, Ruanda processaria os pedidos de asilo de indivíduos que chegassem ilegalmente ao Reino Unido e hospedaria aqueles cujos pedidos fossem aprovados. A secretária do Interior, Suella Braverman, explicou que a política visa desencorajar os migrantes de fazerem a perigosa travessia, acrescentando que o governo espera fazer acordos semelhantes com outros países para redirecionar todos os imigrantes ilegais para outros lugares.

Ela chamou os mais de 40.000 migrantes que cruzaram o Canal da Mancha este ano de “invasão” e prometeu banir qualquer um que “pula a fila” desta forma de permanecer no Reino Unido.

O Reino Unido e Ruanda assinaram o acordo de migração de £ 140 milhões em abril, embora o primeiro voo de deportação programado com oito migrantes tenha sido adiado enquanto o avião esperava para decolar em junho, com o Tribunal Europeu de Direitos Humanos insistindo na política envolvida.um risco real de danos irreversíveis.”

Os grupos que contestaram a política devem apelar da decisão de segunda-feira. “Tratar pessoas em busca de segurança como carga humana e despachá-las para outro país é uma política cruel que causará grande sofrimento humano”, disse Ever Solomon, chefe do Conselho de Refugiados, em um comunicado na segunda-feira. Os oponentes da política citaram o péssimo histórico de direitos humanos de Ruanda, incluindo o infame genocídio de 1994, que matou 800.000 pessoas.