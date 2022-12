Vaticano destitui padre após bizarra manobra antiaborto – CMIO

A Igreja Católica destituiu um padre do Texas após uma “blasfemo” protesto anti-aborto no qual ele colocou um feto abortado em um altar, informou a Associated Press no domingo. A remoção do padre Frank Pavone do sacerdócio também veio depois de décadas de controvérsia e “desobediência persistente” das autoridades da igreja.

Pavone foi expulso da igreja no mês passado sem chance de apelação, informou a agência de notícias, citando uma carta aos bispos americanos do embaixador do Vaticano nos Estados Unidos, Christophe Pierre. A carta afirmava que Pavone havia recebido “ampla oportunidade para se defender”, mas acabou sendo considerado culpado de “comunicações blasfemas nas redes sociais e de persistente desobediência às instruções legais de seu bispo diocesano”.













Pavone é o diretor nacional da Priests for Life, uma organização antiaborto que não é supervisionada pelo Vaticano. Embora a carta de Pierre não especificasse qual “comunicações blasfemas” lhe custou a vocação, ele ganhou fama em 2016 por filmar um vídeo na sede do grupo no qual exortava os católicos a votar no então candidato Donald Trump, antes de colocar um feto abortado sobre o que parecia ser um altar.

O bispo de Amarillo, Patrick Zurek, que era o superior de Pavone na época, imediatamente abriu uma investigação sobre o incidente, descrevendo-o como “uma profanação do altar”. Embora o Vaticano considere o aborto uma “mal moral”, Zurek disse que o Pavone “ação e apresentação” no vídeo não era consistente com as crenças católicas.

Anteriormente, Pavone foi temporariamente suspenso da diocese de Amarillo por Zurek em 2011 por alegações de má administração financeira da Priests for Life. Ele também foi condenado pela diocese em 2020 por postar um discurso carregado de palavrões contra Joe Biden nas redes sociais.

Pavone apoiou os candidatos republicanos em todas as eleições dos Estados Unidos desde o início dos anos 2000 e aconselhou a campanha de reeleição de Trump em 2020. Ele continua sendo um apoiador comprometido do ex-presidente, aparecendo com um chapéu vermelho ‘Make America Great Again’ em sua foto de perfil no Twitter.

“Portanto, em todas as profissões, inclusive no sacerdócio, se você defender os nascituros, será tratado como eles”, disse. Pavone escreveu no Twitter no domingo. “A única diferença é que, quando somos ‘abortados’, continuamos a falar alto e claro.”

A carta de Pierre concluiu que Pavone pode continuar a se manifestar contra o aborto por meio do Priests for Life, desde que o faça como um “pessoa leiga”.