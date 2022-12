Nação da UE pede desculpas por ‘crime contra a humanidade’ – CMIO

O líder holandês Mark Rutte usou a frase para descrever o papel histórico da Holanda no comércio de escravos

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, ofereceu um pedido formal de desculpas pelo envolvimento de seu país em 250 anos de escravidão, chamando-o de “crime contra a humanidade” em um discurso em Haia na segunda-feira.

“Hoje, em nome do governo holandês, peço desculpas pelas ações passadas do estado holandês”, disse. disse Rutte, afirmando que o passado “não pode ser apagado, apenas enfrentado.”



Ele observou que, embora ninguém vivo hoje “suporta qualquer culpa pessoal” ou responsabilidade pela escravidão, a Holanda como um estado ainda é culpada de ter “encorajou e lucrou” a partir dele.



“As pessoas eram mercantilizadas, exploradas e negociadas em nome do Estado holandês”, ele continuou, acrescentando que a escravidão havia causado “grande sofrimento, que continua afetando a vida das pessoas agora… E por isso, em nome do estado holandês, peço desculpas.”

As observações do primeiro-ministro ocorrem em meio a uma reconsideração mais ampla do passado colonial da Holanda, depois que o país criou um painel consultivo nacional após o assassinato de George Floyd em 2020 nos EUA. Embora Rutte tenha descartado reparações, espera-se que o governo holandês estabeleça um fundo educacional de € 200 milhões (US$ 211 milhões), além de fornecer cerca de € 27 milhões para um museu da escravidão.













A Holanda aboliu formalmente a escravidão em 1863. O comércio de escravos foi considerado a força motriz por trás da economia e cultura holandesas. “era de ouro.”

Antes do discurso de Rutte, no entanto, vários ativistas expressaram seu desdém pela forma como o governo holandês decidiu emitir o pedido de desculpas. Alguns críticos alegaram que o processo foi muito rápido e deveria ter sido feito em consulta com grupos de descendentes.

Alguns também argumentam que o pedido de desculpas deveria ter vindo do rei holandês, Willem-Alexander, e feito na ex-colônia sul-americana do Suriname em 1º de julho do próximo ano, que marcará o 150º aniversário do dia em que a escravidão finalmente terminou ali.

Rutte reconheceu que escolher o momento certo para o anúncio foi um “assunto complicado” e observou que o governo holandês estava enviando representantes para fazer discursos em várias ex-colônias, incluindo Suriname e as ilhas caribenhas de Sint Maarten, Sint Eustatius, Curaçao, Saba, Aruba e Bonaire.