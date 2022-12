Prisioneiros talibãs dominam guardas do complexo – CMIO

Pelo menos um oficial de contraterrorismo foi morto em um incidente com reféns no Paquistão

Pelo menos 30 prisioneiros do Talibã paquistanês (TTP) em um centro de detenção de contraterrorismo dominaram seus captores e fizeram até dez reféns em um impasse que começou no domingo e continua por mais de 12 horas, de acordo com autoridades paquistanesas.

Os detidos teriam apreendido armas da polícia enquanto eram interrogados, e pelo menos um oficial foi morto na luta.

A polícia e os militares cercaram o posto avançado, localizado no distrito de Bannu, na província de Khyber Pakhtunkhwa, e as negociações com os sequestradores estão em andamento. Os militantes exigem uma passagem segura para o Waziristão do Norte ou do Sul, de acordo com o porta-voz do TTP, Mohammad Khurasani, que explicou que sua demanda inicial de transporte aéreo para o Afeganistão se deve a um entendimento desatualizado das áreas atualmente sob controle do grupo.













Em um vídeo postado nas redes sociais, confirmado como sendo do local por um funcionário do governo, um de um grupo de homens armados ameaça matar os reféns se eles não tiverem passagem segura para as áreas de fronteira. “Caso contrário, toda a responsabilidade da situação será dos militares”, disse o TTP em um comunicado.

Um alto funcionário do governo confirmou as exigências dos sequestradores, dizendo à AFP: “Eles querem que lhes forneçamos uma passagem segura por via terrestre ou aérea. Eles querem levar todos os reféns com eles e libertá-los mais tarde na fronteira afegã ou dentro do Afeganistão.”

As estimativas do número de reféns variam, com um oficial de inteligência dizendo à Reuters que há seis – quatro militares e dois oficiais de contraterrorismo – enquanto um vídeo postado pelo TTP nas redes sociais afirma “pelo menos oito.” Outras autoridades colocaram o número em até dez.

As autoridades paquistanesas pediram ajuda ao Afeganistão, embora um alto funcionário do governo tenha dito à AFP que “praticamente nenhum progresso”foi feito na noite de segunda-feira.

Embora o TTP seja um grupo separado do Talibã afegão, ele defende uma ideologia fundamentalista islâmica semelhante. Um cessar-fogo entre o grupo e o governo paquistanês terminou no mês passado, e o grupo assumiu o crédito pela morte de quatro policiais em um distrito próximo no sábado.