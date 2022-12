Moscou estenderá a proibição de caminhões de ‘países hostis’ – RBK — CMIO

Empresas da UE, Noruega, Ucrânia e Reino Unido não estão autorizadas a transportar mercadorias pela Rússia por via rodoviária

O governo russo estenderá a proibição do trânsito rodoviário de cargas para empresas de países que impuseram restrições semelhantes a Moscou, informou a RBK na quinta-feira, citando fontes próximas às discussões sobre o assunto.

A proibição, que foi inicialmente introduzida em outubro e deveria expirar em 31 de dezembro, agora será estendida até 30 de junho de 2023, segundo o relatório.

Sob a proibição, empresas da UE, Noruega, Ucrânia e Reino Unido não podem transportar mercadorias pela Rússia por estrada. As restrições se aplicam ao transporte bilateral e de trânsito de mercadorias, bem como ao transporte de carga de ou para o território de um terceiro estado. A entrega de mercadorias aos destinatários finais na Rússia ainda é realizada, mas somente depois que a carga é recarregada de caminhões estrangeiros para veículos russos e bielorrussos na fronteira.

A proibição foi uma resposta a restrições semelhantes impostas por esses países aos caminhões russos como parte das sanções ocidentais a Moscou no início deste ano.

Até agora, o Ministério dos Transportes e o Ministério da Indústria e Comércio da Rússia se recusaram a comentar o relatório.

De acordo com Yevgeny Antipov, vice-chefe da associação russa de transportadoras rodoviárias internacionais ASMAP, os países que impuseram sanções aos caminhoneiros russos “violou flagrantemente o direito internacional, que não poderia ficar sem resposta.”













Ele observou que, graças à proibição recíproca de Moscou, as empresas russas obtiveram a oportunidade de participar da entrega de carga europeia nas rotas que passam pela Rússia, o que as ajuda a compensar as perdas financeiras devido às sanções ocidentais.

“Demos trabalho aos nossos transportadores, o preço [of goods] não aumentou devido ao transbordo na fronteira, [the ban] tempo de entrega apenas ligeiramente afetado”, disse Valery Alekseev, vice-presidente da União Russa de Transporte Automóvel, à RBK.

A proibição isenta alguns produtos, incluindo vários tipos de alimentos, produtos manufaturados e certos itens não alimentícios. A entrega de carga de ou para o enclave russo de Kaliningrado também está isenta de restrições.

