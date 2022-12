Por que Tucker Carlson continua sendo um gigante que a mídia tradicional não pode derrubar – CMIO

A estrela da Fox News dá voz às preocupações de milhões – a parte da América que alguns preferem não ouvir

A selva do reino da mídia dos EUA parece estar dividida entre duas entidades poderosas – o gigante pró-establishment, muitas vezes referido como a grande mídia, e Tucker Carlson. E contra todas as probabilidades, Carlson parece estar ganhando.

Seria difícil nomear uma única pessoa, além do agitador Donald J. Trump, que é mais nojento e/ou assustador (dependendo de quem você pergunta) para a mídia do estabelecimento do que o apresentador da Fox News, Tucker Carlson. Este homem é considerado uma ameaça tão grande que o New York Times em maio gastou um barco cheio de tinta para assassinar seu personagem em um artigo de 20.000 palavras. Ironicamente, o tiro saiu pela culatra ao expor as razões pelas quais os americanos não confiam mais na ‘mídia herdada’.

Direto da boca da Dama Cinzenta: “’Tucker Carlson Tonight’ apresentou uma narrativa dominante, reformulando o racismo americano para apresentar os americanos brancos como uma casta oprimida. A classe dominante usa fentanil e outros opioides para viciar e matar americanos herdados, racismo anti-branco para considerá-los fanáticos, feminismo para degradar sua auto-estima, imigração para corroer seu poder político. As elites republicanas, embora improvável, ajudam a importar os eleitores que os democratas exigem nas urnas. Os Estados Unidos, diz o Sr. Carlson a seus telespectadores, são ‘governados por mercenários que não sentem nenhuma obrigação de longo prazo para com as pessoas que governam’”.

Esses sentimentos, que o artigo descarta de imediato como algumas teorias da conspiração selvagens, são compartilhados por dezenas de milhões de americanos médios cuja confiança em jornalistas e políticos está agora em um nível mais baixo.













Tucker Carlson Tonight é o segundo programa mais assistido no noticiário da TV a cabo. Em setembro, o programa de entrevistas e notícias de opinião das 20h teve uma média de 3,09 milhões de espectadores. As preocupações que ele levanta, noite após noite, ressoam com bastante dos americanos, e se você atacar e rejeitar seu trabalho, estará atacando os milhões de americanos que podem se identificar. É como se a mídia oficial quisesse que essas preocupações desaparecessem – e o público estivesse atento a isso.

Em uma pesquisa recente da Gallup, descobriu-se que apenas 34% dos americanos confiam na mídia para relatar as notícias. “totalmente, com precisão e de forma justa.” Quando você analisa esse número chocante, no entanto, fica mais claro por que Tucker Carlson enfurece tanto o establishment: 70% dos democratas, 14% dos republicanos e 27% dos independentes dizem que confiam no quarto poder. Naturalmente, esses 70% dos democratas não gostam de ter seus acalentados sistemas de crenças expostos e ridicularizados todas as noites pelo Sr. Carlson, nem seus meios de comunicação leais querem ser expostos como uma máquina de propaganda politicamente carregada trabalhando em nome do Partido Democrata.

Considere, por exemplo, o recente movimento Black Lives Matter. Após a morte de George Floyd nas mãos de um policial branco, todo o país perdeu sua mente coletiva em um ataque de insanidade liberal. Nos tumultos de costa a costa que eclodiram, não se esperava apenas que o povo americano se ajoelhasse a esse movimento violento (que desde então foi exposto como uma fraude que sem dúvida nunca ajudou um único negro, exceto aqueles que fundaram a organização para comprar mansões), esperava-se que eles endossassem o corte de fundos da polícia. Carlson não acreditava em nada disso.

“Isso pode ser um monte de coisas, esse momento que estamos vivendo, mas definitivamente não é sobre vidas negras.” Carlson disse. “Lembre-se que quando eles vierem atrás de você, e nesse ritmo, eles virão.”

“Qualquer um que já tenha sido submetido à fúria da multidão conhece o sentimento”, Ele continuou. “É como ser cercado por vespas. Você não consegue pensar com clareza. E a tentação é entrar em pânico. Mas você não pode entrar em pânico. Você tem que manter a calma e dizer a verdade… Se você mostrar qualquer tipo de fraqueza, eles vão te esmagar.” Ele também falava por experiência – em 2018, os manifestantes da Antifa sitiaram sua casa, ameaçando sua família e vandalizando sua propriedade.

A voz solitária de Carlson no deserto da mídia provocou uma reação maciça, com corporações, também fortemente investidas no movimento BLM na ordem de bilhões de dólares, retirando sua publicidade de seu programa, enquanto as tropas de choque da mídia do estabelecimento rapidamente retrataram o apresentador da Fox News como um racista de sangue frio. Felizmente, Carlson tem bastante base conservadora que concordou com sua mensagem e sobreviveu ao ataque.

Mais recentemente, Carlson foi criticado pelos liberais por seu ‘apoio a Vladimir Putin’, que agora está envolvido em um amargo conflito contra a Ucrânia. Aqui, o apresentador da Fox News demonstrou uma coragem incrível, pois nenhuma outra pessoa no mundo da política desde Genghis Khan foi mais vilipendiada do que o presidente russo. Carlson pediu uma coisa simples ao seu público: considerar o que Putin fez a eles pessoalmente que o torna um objeto de ódio visceral.

“Pode valer a pena se perguntar, já que está ficando muito sério, do que se trata realmente? Por que eu odeio tanto Putin? Putin já me chamou de racista? Ele ameaçou me demitir por discordar dele? Ele despachou todos os empregos de classe média da minha cidade para a Rússia? Ele fabricou uma pandemia mundial que destruiu meu negócio e me manteve dentro de casa por dois anos? Ele está ensinando meus filhos a abraçar a discriminação racial? Ele está fazendo fentanil? Ele está tentando extinguir o cristianismo? Ele come cachorro? Vladimir Putin não fez nada disso.”

Carlson não apenas pediu a seus ouvintes que pensassem duas vezes sobre Vladimir Putin ser apontado como o principal vilão global, mas também sugeriu que o verdadeiro inimigo do povo americano não é outro senão o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, que de outra forma conquistou a admiração bajuladora de todo o mundo. espectro da mídia.













Numa época em que a fronteira EUA-México está totalmente aberta e a inflação está fora de controle, apenas Carlson teve a audácia de fazer a pergunta simples que milhões de outros americanos também estão se perguntando: “Por que ainda estamos financiando isso?” Desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, os EUA e seus aliados da UE transferiram para Kiev cerca de US$ 126 bilhões em ajuda, um número quase igual a todo o PIB da Ucrânia em 2020. E parece que a cada dia que passa, o líder ucraniano exige mais. E embora tenha sido relatado que muitos dos fundos enviados para a Ucrânia nunca chegam aos soldados, é o povo americano que deve lidar com as pressões inflacionárias dos gastos ilimitados. Como Zelensky reagiu a essa notícia? Carlson citou o líder ucraniano dizendo: “Inflação não é nada. Quem está pensando em inflação? Essas coisas são secundárias.” Secundário a quê, você pergunta? Talvez como canalizar a riqueza para fora do país para a Cote d’Azur?

“Os líderes da Ucrânia não estão mais escondendo isso, eles têm total desprezo por nós”, Carlson disse. “Eles só querem nosso dinheiro. Eles não se importam nem um pouco com os Estados Unidos. Não se trata de democracias se unindo em solidariedade. Isto é uma fraude.”

A propósito, é de se admirar, então, que a televisão russa tenha demonstrado uma admiração pelo trabalho de Carlson, que é único por não ser manchado por propaganda anti-russa crua? Nesta semana, o New York Times publicou um artigo alegando que Carlson e outras vozes conservadoras dos EUA se tornaram “fixtures de resumos de notícias internas, scripts e transmissões” em vários noticiários russos. Aparentemente, isso deveria demonstrar, mais uma vez, a relação nefasta que existe entre o Kremlin e os republicanos. Na realidade, isso apenas mostra o quão desesperados os liberais se tornaram para atingir Carlson e o Kremlin para ajudar os democratas a avançar no campo de batalha político.

A mídia estabelecida sem dúvida aumentaria sua audiência se começasse a falar assim também, mas como nunca nos últimos 20 anos relatou uma guerra americana de que não gostasse, certamente nunca criticará uma guerra por procuração dos EUA. onde a única coisa que o país perde, pelo menos até agora, são bilhões de dólares em dinheiro do contribuinte. Afinal, como muitos desses fomentadores de guerra querem acreditar, a Ucrânia pode ser a ‘Guerra do Afeganistão’ da Rússia que supostamente derrubou a União Soviética, ou talvez apenas o equivalente à derrota humilhante que os Estados Unidos sofreram na Guerra do Vietnã. De qualquer forma, não importa, porque a indústria de defesa pode obter lucros enormes, que é o que está em jogo.

Quer gostem ou não, Tucker Carlson continua sendo uma rara voz de franqueza e honestidade, representando as preocupações genuínas de milhões de americanos, que a mídia tradicional preferiria guardar na memória.