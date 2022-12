O mercado de IPO de Londres seca – relatório – CMIO

O número de empresas listadas na LSE caiu significativamente este ano, mostra pesquisa da KPMG

O volume de recursos levantados pelas empresas listadas em Londres caiu mais de 90% este ano, de acordo com um novo relatório da consultoria global KPMG, que atribuiu a queda às fracas previsões de crescimento econômico.

Os dados, publicados na quarta-feira, mostram que apenas 40 empresas negociaram nos principais e alternativos mercados de investimento da Bolsa de Valores de Londres até agora este ano. Isso caiu de 123 no ano passado, embora tenha subido de 38 em 2020 afetado pela pandemia, disse a KPMG. O total de fundos arrecadados caiu de £ 14,3 bilhões (US$ 17,7 bilhões) para apenas £ 1 bilhão (US$ 1,2 bilhão), diz o relatório.

Londres não teve uma única oferta pública inicial (IPO) de um bilhão de dólares ou mais este ano, e apenas cinco negócios arrecadaram mais de US$ 100 milhões, sendo a maior listagem uma venda de ações de US$ 757 milhões por um fabricante chinês de turbinas eólicas.

“A enxurrada de IPOs que vimos em 2021 tornou-se mais uma seca este ano, pois as condições macroeconômicas adversas e uma sensação de fadiga do investidor criaram uma tempestade perfeita, fechando os mercados de IPO no Reino Unido e globalmente ao longo de 2022.” disse Svetlana Marriott, chefe do Grupo Consultivo de Mercados de Capitais da KPMG UK.

O relatório indicou que as estreias de destaque em Londres no ano passado, incluindo a fintech Wise, a empresa de entregas Deliveroo e o sapateiro Dr Martens, estão significativamente abaixo de seus preços de listagem.

O resultado decepcionante deste ano ocorre em meio a uma desaceleração mais ampla nos IPOs, que caíram 45% ano a ano durante os três primeiros trimestres globalmente, de acordo com a S&P Global.

A Bloomberg divulgou um relatório no mês passado mostrando que Londres havia perdido o título de maior mercado de ações da Europa para Paris em meio a temores de recessão na Grã-Bretanha.

