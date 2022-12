Chefe da ONU avalia expansão do Conselho de Segurança – CMIO

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse a repórteres na segunda-feira que as propostas para expandir o Conselho de Segurança da ONU são “sério na mesa.” No entanto, ele alertou que algumas sugestões ocidentais sobre limitar o poder de veto de seus membros – destinadas à Rússia – provavelmente falharão.

Falando em sua última coletiva de imprensa em 2022, Guterres disse que, embora a composição do Conselho de Segurança possa ser expandida, nenhum dos cinco membros permanentes do órgão – EUA, Reino Unido, China, França e Rússia – provavelmente perderá seu poder de veto, já que qualquer plano para modificar esse direito poderia ser bloqueado por qualquer uma dessas nações, usando o mesmo veto.

O Conselho de Segurança é composto por 15 membros, dez dos quais cumprem mandatos de dois anos no órgão e não podem vetar resoluções. Formado em 1945, o Conselho de Segurança pode impor sanções, autorizar ações militares e encaminhar casos para o Tribunal Penal Internacional – mas apenas com o consentimento unânime dos cinco membros permanentes.













A Rússia defendeu um Conselho de Segurança mais diversificado durante anos, com o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, defendendo no ano passado a concessão de mais assentos aos países em desenvolvimento para quebrar o domínio desproporcional do Ocidente sobre o órgão. O representante permanente da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, reiterou esse argumento na semana passada, dizendo ao conselho que “só pode ser democratizado através do aumento da representação dos estados africanos, asiáticos e latino-americanos”.

Embora nem Lavrov nem Nebenzia tenham discutido a inclusão de mais membros permanentes, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse à Assembleia Geral da ONU em setembro que Washington “apoia o aumento do número de representantes permanentes e não permanentes do conselho”, Onde “nações que apoiamos há muito tempo” receberiam assentos.

Brasil, Alemanha, Índia, Japão, Quênia, México, Nigéria e África do Sul manifestaram interesse em assentos permanentes no conselho nos últimos anos.

Desde que a Rússia bloqueou as tentativas lideradas pelos EUA de condenar sua operação militar na Ucrânia por meio do Conselho de Segurança, Kiev pediu ao conselho que descubra uma maneira de remover o poder de veto da Rússia. Guterres disse na segunda-feira que, embora esteja ciente do apoio britânico e francês à reforma do veto, ele está “pessimista” que o arranjo atual poderia ser “seriamente questionado”.