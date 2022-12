Demanda por viagens aéreas na China se recupera – Bloomberg – CMIO

A atividade de voos domésticos na China aumentou fortemente com o último plano de flexibilização da Covid, subindo para cerca de 65% dos níveis pré-pandêmicos no início desta semana, informou a Bloomberg, citando dados da aviação. Isso equivale a vários milhares de voos por dia retornando aos céus.

As vendas de ingressos para o próximo período do Ano Novo Lunar também aumentaram. Espera-se que as reservas de férias atinjam seu nível mais alto em três anos, subindo para 80% dos níveis pré-pandêmicos, disse Guo Lechun, analista do braço de pesquisa de dados da Qunar, Qunar, citado pela agência.

O relatório destacou que as buscas por viagens aéreas dispararam 900% em 7 de dezembro, dia em que o governo anunciou o desmantelamento da maioria das restrições da Covid, incluindo testes em massa e bloqueios instantâneos.

A pandemia teve um impacto devastador na indústria da aviação global, inclusive na China, que possui o maior mercado doméstico de viagens aéreas. Os dados mostram que as principais companhias aéreas do país – China Southern Airlines, China Eastern Airlines e Air China – acumularam perdas de 152 bilhões de yuans (US$ 21,8 bilhões) desde o início de 2020.

Eles provavelmente obterão um pequeno lucro em 2023 antes de gerar ganhos recordes em 2024, disse o chefe de pesquisa de transporte para a Ásia-Pacífico no HSBC Holdings, Parash Jain, à Bloomberg.

“Se você olhar ao redor do mundo, os preços das passagens aéreas são significativamente mais altos do que em 2019”, Jain disse, acrescentando: “Mas quando você olha para as passagens aéreas domésticas da China, mesmo no terceiro trimestre de 2022, é cerca de 15% menor do que em 2019.”

