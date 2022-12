Projeto do orçamento dos EUA para 2023 prevê apoio à Ucrânia no valor de US$ 45 bilhões

Dentro da quantia acima apontada, o projeto do orçamento dos Estados Unidos para 2023 prevê a alocação de US$ 9 bilhões (R$ 48 bilhões) para o treinamento, equipamento e ajuda logística dos militares ucranianos.

O projeto do orçamento também aumenta os poderes do presidente, autorizando que ele entregue à Ucrânia equipamento militar no valor de US$ 14,5 bilhões (R$ 77 bilhões).