Comitê de 6 de janeiro recomenda acusações contra Trump – CMIO

O painel liderado pelos democratas instou o Departamento de Justiça a processar o ex-presidente por “insurreição”

O comitê de 6 de janeiro, liderado pelos democratas, concordou na segunda-feira em fazer denúncias criminais contra o ex-presidente Donald Trump. O painel recomendou que Trump fosse acusado de fraudar os EUA, fazer declarações falsas, obstrução e incitar um “insurreição” no Capitólio em janeiro passado.

O comitê, formado por sete membros democratas do Congresso e dois oponentes republicanos do ex-presidente, votou por unanimidade pela adoção de um relatório recomendando as acusações.

O relatório é o culminar de 18 meses de investigação do painel, que foi convocado para investigar o suposto papel de Trump em incitar o motim de seus apoiadores que interrompeu a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden no ano passado. Trump acusou o comitê de orquestrar uma “caça às bruxas” contra ele, chamando seus membros “hacks partidários”.

Referindo-se ao “insurreição” acusação, o deputado Jamie Raskin disse antes da votação que o comitê acredita “que existem provas mais do que suficientes para um encaminhamento criminal” de Trump para “ajudar ou ajudar e confortar aqueles no Capitólio que se envolveram em um ataque violento aos Estados Unidos.”













“O Comitê desenvolveu evidências significativas de que o presidente Trump pretendia interromper a transição pacífica de poder”, disse. Raskin continuou.

Pouco antes do motim, Trump instou seus apoiadores a protestar “pacificamente e patrioticamente” no Capitólio. O motim que se seguiu levou à morte de cinco pessoas, mas apenas uma dessas mortes foi conclusivamente ligada às ações de outra pessoa: a de Ashli ​​Babbitt, uma apoiadora de Trump que foi baleada por um policial.

Cabe agora ao Departamento de Justiça decidir se processa Trump. O ex-presidente disse em setembro que “não consigo imaginar” sendo indiciado, mas acrescentou que as acusações não o impediriam de buscar um retorno ao cargo em 2024. Trump anunciou sua candidatura em novembro.

Em um tweet após a votação do comitê, o deputado Adam Kinzinger, um dos dois republicanos do painel, vinculou o encaminhamento criminal ao futuro político de Trump. “Agora nos voltamos para o sistema de justiça criminal para garantir Justiça sob a lei,” ele escreveu. “O povo americano pode garantir que ele nunca seja eleito novamente.”