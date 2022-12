Preços crescentes da energia custam US$ 1 trilhão à UE – Bloomberg – CMIO

O dreno estimado é apenas o começo da crise de energia mais profunda em décadas

Os estados membros da UE gastaram cerca de um trilhão de dólares (940 bilhões de euros) diante da pior crise energética do bloco em décadas, informou a Bloomberg no domingo, citando cálculos baseados em dados de mercado.

A alta dos preços da energia levou suas economias a uma recessão, já que a maioria dos Estados membros optou por parar de importar gás da Rússia, enfrentando a necessidade de recorrer a suprimentos mais caros.

A agência destacou que as perdas totais estimadas marcam apenas o início de uma crise em grande escala, já que um período de alta nos preços da energia pode durar anos, enquanto a ajuda já está se tornando inacessível.

Espera-se que a segurança do fornecimento de energia continue sendo um problema além do próximo inverno, após o esvaziamento das instalações de armazenamento de gás em toda a região. As nações da UE terão que reabastecer suas reservas de gás para a próxima estação fria sem entregas da Rússia, o que também esquenta a competição por petroleiros.













Mesmo com mais terminais de importação de gás natural liquefeito (GNL) entrando em operação, a crise afrouxará seu controle apenas em 2026, quando a capacidade de produção adicional dos EUA ou do Catar estiver disponível. Ao mesmo tempo, os preços devem permanecer altos para atrair o GNL para longe de outros compradores de compradores asiáticos famintos por energia.

Um estado de emergência pode durar anos, de acordo com o think tank Bruegel, com sede em Bruxelas, conforme citado pela Bloomberg.

“Depois de somar tudo – resgates, subsídios – é uma quantia ridiculamente grande de dinheiro”, Martin Devenish, diretor da consultoria S-RM, disse à agência. “Vai ser muito mais difícil para os governos administrar esta crise no ano que vem.”

Uma corrida para encher o armazenamento durante o verão, apesar dos preços altos de todos os tempos, suavizou o aperto na oferta até agora. No entanto, espera-se que o clima gelado dê um verdadeiro teste ao sistema de energia da região neste inverno.

No mês passado, o regulador de energia da Alemanha, a Federal Network Agency, alertou que as residências e pequenas empresas alemãs falharam em seus primeiros testes de economia de gás. O regulador observou que era necessária uma redução no consumo de pelo menos 20% para evitar a falta de gás nos próximos meses.

