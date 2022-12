Ancara acusa Atenas de ter tentado interceptar F-16 turcos durante missão da OTAN

“A Força Aérea grega tentou de novo interceptar os caças turcos no mar Egeu, mas enfrentou uma resposta digna. Teve lugar uma tentativa de intercepção dos F-16 turcos que decolaram de cinco bases aéreas da Turquia. Apesar de todas as tentativas da parte grega, os pilotos turcos continuaram o voo, cumprindo com sucesso todos os objetivos estabelecidos”, salienta a mensagem.