FBI deve ser abolido – ex-candidato presidencial dos EUA – CMIO

A agência usou sua influência no Twitter para esmagar inconstitucionalmente a liberdade de expressão, argumenta o congressista aposentado Ron Paul

O FBI usou backchannels proprietários no Twitter para infringir os direitos da Primeira Emenda dos americanos e deveria ser “abolido”, afirmou o ex-candidato presidencial republicano dos EUA, Ron Paul, na segunda-feira.

Embora o Twitter tenha evitado anteriormente as acusações de violação do direito dos americanos à liberdade de expressão, argumentando que é uma corporação privada, Paul apontou que as comunicações internas divulgadas recentemente entre funcionários da gigante da mídia social e funcionários do governo do FBI e outras agências confirmam que a plataforma foi agindo como um substituto do estado.

“Agora temos provas de que o FBI (juntamente com as agências de inteligência dos EUA e o Departamento de Segurança Interna) tem agido por meio de empresas de mídia social ‘privadas’ para manipular o que os americanos podem dizer quando se comunicam uns com os outros.”, escreveu o ex-congressista do Texas em sua coluna semanal para seu site, o Ron Paul Institute for Peace and Prosperity.













“Não precisamos que o FBI, a CIA e outras agências federais nos vejam como inimigos e ataquem nossa Constituição. Acabe com o Fed… e acabe com o Federal Bureau of Investigation!” Paul concluiu, referindo-se ao seu pedido de longa data para liquidar o banco central privado dos EUA.

Os agentes do FBI enviaram e-mails ao chefe de confiança e segurança do Twitter, Yoel Roth, cerca de 150 vezes entre 2020 e 2022, de acordo com comunicações internas divulgadas pelo CEO da plataforma, Elon Musk, no início deste mês, com a maioria das mensagens envolvendo pedidos de censura. No entanto, mesmo quando Musk estava divulgando os documentos do Twitter, o ex-conselheiro geral do FBI que se tornou advogado do Twitter, Jim Baker, estava ‘examinando’ as mensagens, supostamente sem o conhecimento de Musk. Quando isso foi levado ao conhecimento do bilionário, Baker foi demitido – mas não antes de reformular a narrativa.

O Twitter teria contratado dezenas de agentes do FBI e outros veteranos militares e de inteligência nos últimos anos, levantando questões sobre a imparcialidade da plataforma antes mesmo de uma ação movida pelos procuradores-gerais de Missouri e Louisiana revelar no início deste ano que os funcionários se reuniam regularmente com representantes do governo dos EUA. agências para coordenar a proibição e supressão de certas contas e narrativas.

Enquanto Paul questionava o fracasso da mídia em transformar os arquivos do Twitter no escândalo que ele achava que eles mereciam, ele foi encorajado por uma pesquisa recente mostrando que 70% dos americanos acreditam que o Congresso deve tomar medidas para acabar com o conluio entre a Big Tech e o Big Brother.

O FBI disse em um comunicado divulgado após a publicação dos arquivos do Twitter que a agência “envolve-se regularmente com entidades do setor privado para fornecer informações específicas sobre atividades subversivas, não declaradas, secretas ou criminosas de atores de influência maligna estrangeira identificados.” Acrescentou que “as entidades do setor privado tomam decisões de forma independente sobre quais ações, se houver, elas realizam em suas plataformas e para seus clientes depois que o FBI as notifica.”