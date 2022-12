Irã pondera produção conjunta de automóveis com a Rússia – embaixador – CMIO

Teerã está explorando a possibilidade de realizar a produção conjunta de automóveis com Moscou, revelou o embaixador iraniano na Rússia, Kazem Jalali.

Falando a repórteres na quarta-feira, ele disse que os lados estavam discutindo a questão e expressou esperança de que os planos sejam realizados.

Jalali observou que as duas principais montadoras iranianas, Iran Khodro e SAIPA, ambas as quais participaram de uma exposição de autopeças em Moscou no verão passado, também mantiveram conversas com parceiros russos.

No final de novembro, o chefe da associação iraniana de fabricantes de autopeças, Mohammadreza Najafi-Manesh, anunciou que Moscou e Teerã haviam assinado um memorando de entendimento para exportações de automóveis iranianos para a Rússia no valor de US$ 300 milhões. Ele disse que a Iran Khodro, maior montadora do Oriente Médio, está de olho no mercado russo após o êxodo de marcas europeias, americanas e japonesas.

Segundo dados da agência russa Autostat, havia 10.400 carros Iran Khodro na Rússia em julho de 2022, que são representados pelo modelo Samand (um sedã Classe C), um carro baseado no Peugeot 405.

Apesar de estar sob sanções ocidentais há décadas, o Irã conseguiu desenvolver sua própria indústria automotiva que atende à demanda doméstica. O país também foi forçado a reduzir a dependência de importações de carros estrangeiros depois que peças e suprimentos foram interrompidos quando os EUA restabeleceram as sanções à República Islâmica em 2018.

