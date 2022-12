Mais de 60 russos são 'mantidos reféns' nos EUA, presos sob falsas acusações, diz MRE

“As autoridades dos EUA têm literalmente caçado russos em todo o mundo , especialmente em países que têm tratados bilaterais de extradição com os Estados Unidos, buscando a prisão de nossos cidadãos sob falsas acusações […] o número total de cidadãos russos basicamente mantidos reféns excede 60″, disse o vice-ministro.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a embaixada em Washington e os consulados gerais em Nova York e Houston vão continuar a fornecer toda a ajuda possível aos russos que estão com problemas e buscam seu retorno para casa, acrescentou Vershinin, observando que Moscou responderia de forma decisiva a todas as ações hostis das autoridades norte-americanas .

No início do mês, os EUA e a Rússia realizaram uma troca de prisioneiros — a jogadora de basquete norte-americana Brittney Griner e o empresário russo Viktor Bout. Bout estava cumprindo uma sentença de 25 anos nos Estados Unidos por acusações de tráfico de armas. Griner foi condenada no início deste ano a nove anos de prisão na Rússia por levar óleo de cannabis ilegalmente para o país.