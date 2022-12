A Polônia pediu ao Conselho da Europa para ajudar a obter reparações da Alemanha

VARSÓVIA, 20 de dezembro – RIA Novosti. A Polônia recorreu ao Conselho da Europa com um pedido para ajudar a obter reparações de guerra da Alemanha, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da república, representante autorizado do governo para reparações Arkadiusz Mulyarchik.

Especifica-se que Varsóvia se dirigiu à UNESCO com o mesmo pedido.

Grécia propõe aliança com a Polônia para exigir indenizações da Alemanha

“Pelo fato de não vermos nenhum desejo do lado alemão de dialogar, apelo ao Secretário-Geral do Conselho da Europa e ao Comitê de Ministros com um pedido para criar uma fórmula para a cooperação entre nossos países”, disse o comunicado. oficial disse.