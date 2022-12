Ucranianos detidos com 12kg de ouro sob a roupa – mídia – CMIO

Duas mulheres ucranianas foram acusadas de transportar ilegalmente quase 12 kg de ouro, no valor de € 544.600, informou a Rádio Nacional da Bulgária na segunda-feira. O caso foi aberto depois que dezenas de pacotes de joias de 14 quilates foram encontrados colados em seus corpos sob suas roupas.

Embora as mulheres tenham dito à segurança de fronteira no posto de controle de Lesnoye que não tinham nada a declarar, uma busca das autoridades búlgaras logo revelou um total de 30 pacotes – 15 para cada mulher – embrulhados em fita adesiva e presos com roupas íntimas elásticas.

A dupla estava viajando de Türkiye para a Ucrânia via Bulgária na quinta-feira em um ônibus quando foram parados e revistados na fronteira. A promotoria distrital de Yambol os deteve por até 72 horas, disse a estação de rádio.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Dois diplomatas ucranianos PRESOS na fronteira em microônibus com destino à Polônia supostamente carregados de cigarros e ouro (FOTOS)

Dois diplomatas ucranianos foram reconvocados e demitidos de seus cargos no ano passado depois de serem presos com 16 quilos de ouro na fronteira polonesa, junto com mais de 188 mil euros em dólares, euros e zlotys e mais de 8 mil maços de cigarros, no valor de mais de 47,6 mil euros.

Mais recentemente, Anastasia Kotvitska, esposa de um ex-parlamentar ucraniano, foi acusada em março de não ter declarado quase € 28,2 milhões em dinheiro – US$ 28 milhões em dólares e € 1,3 milhão em euros – enquanto tentava cruzar a fronteira para a Hungria.