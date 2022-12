Riscos de recessão global aumentam – economistas – CMIO

O aperto monetário dos principais bancos centrais está minando a economia mundial, alertam eles

As tentativas dos bancos centrais de combater agressivamente as pressões de preços por meio do aumento das taxas de juros podem levar a economia global à recessão, informou a Bloomberg na sexta-feira, citando vários economistas.

Os especialistas apontaram que, depois de aumentarem as taxas em meio ponto percentual, os chefes do Federal Reserve dos EUA, do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE) sinalizaram a necessidade de novos aumentos, mesmo reconhecendo que suas economias estavam enfraquecendo.

O risco crescente é que o aperto adicional da política monetária prejudique tanto a demanda e as contratações que forçará a economia mundial a cair no próximo ano, escreveu a Bloomberg.