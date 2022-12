Irmã de Kim Jong-un ameaça com míssil os que duvidam da tecnologia militar norte-coreana

Ela expressou perplexidade pelo fato de os especialistas estrangeiros se preocuparem com as tecnologias militares dos outros.

“Eles, obviamente, tentarão novamente rebaixar as capacidades das nossas armas estratégicas e vão implicar que são impossíveis de comprovar com lançamento em um ângulo alto, que é preciso lançar o míssil em um ângulo normal. Eu posso responder facilmente a isso. Então, será suficiente se fizermos isso em breve, e vocês ficarão convencidos?”, acrescentou ela.

Kim Yo-jong aconselhou os representantes da Coreia do Sul a pararem de difamar as armas dos outros e salvarem a face, uma vez que seus próprios mísseis “não percorrem nem algumas centenas de metros”.

De acordo com Seul e Tóquio, a Coreia do Norte lançou neste domingo (18) dois mísseis balísticos de médio alcance na direção do mar do Japão (também conhecido como mar do Leste).