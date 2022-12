Mais de 100 esculturas de animais descobertas no deserto peruano – CMIO

Os projetos estão localizados na planície de Nazca, entre outras estruturas feitas pelo homem que se acredita terem mais de 2.000 anos.

Arqueólogos peruanos e japoneses descobriram 168 novos desenhos esculpidos na planície de Nazca, no Peru, e seus arredores depois de fotografar o local com drones por dois anos. Ao contrário das mais abstratas Linhas de Nazca, que só são visíveis do ar, os glifos recém-descobertos podem ser vistos do solo, disse o pesquisador principal Masato Sakai, da Universidade de Yamagata, à Reuters na segunda-feira.

As esculturas, localizadas a cerca de 250 milhas ao sul de Lima, na costa do Peru, retratam humanos, gatos, cobras, baleias, pássaros, lhamas, alpacas e outras criaturas e datam de mais de 2.000 anos, segundo os pesquisadores. As imagens recém-descobertas medem cerca de 2 a 6 metros de comprimento, enquanto as linhas descobertas anteriormente se estendem por até 30 milhas.

Desde 2004, os pesquisadores encontraram 190 figuras na área, e acredita-se que mais estejam aguardando descoberta. As novas representações serão usadas em pesquisas baseadas em inteligência artificial para ajudar a preservar esculturas ainda não descobertas, que estão em perigo de destruição “devido à recente expansão de oficinas relacionadas à mineração no parque arqueológico”, de acordo com Sakai.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Peru mergulha no caos político após impeachment e prisão de presidente

As linhas foram criadas removendo várias camadas de rochas de cor escura para deixar a areia de cor clara por baixo, e a falta de precipitação e vento nos séculos intermediários deixou os desenhos resultantes praticamente intactos. Os arqueólogos não conseguiram chegar a um acordo sobre o propósito dos desenhos. Alguns acreditam que foram usados ​​em rituais religiosos, enquanto outros acham que serviram a um propósito astronômico.