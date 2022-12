Petróleo se recupera com China prometendo reviver o consumo – CMIO

Os preços globais do petróleo bruto estão subindo na segunda-feira, após o apelo da China para restaurar o consumo depois de abandonar sua política de Covid-zero e os planos dos EUA de começar a reabastecer as reservas estratégicas de petróleo do país.

O benchmark global Brent subiu 0,9% para entrega em fevereiro, para US$ 79,75 por barril. O US West Texas Intermediate para liquidação em janeiro também ganhou 0,9%, para US$ 74,97 por barril, depois de perder quase 4% na semana passada. Enquanto isso, os contratos futuros de fevereiro mais ativos avançaram 1%, para US$ 75,18.

Na semana passada, as autoridades chinesas definiram sua agenda de política econômica para 2023, chamando a restauração e a expansão do consumo de prioridade máxima do governo, à medida que as restrições de zero Covid são finalmente relaxadas. Espera-se que o plano impulsione a economia do país, que é fundamental para impulsionar o crescimento econômico global.

A China, maior importadora de petróleo bruto do mundo, espera que o plano suporte a demanda por energia, apesar do aumento de casos de Covid que estão dificultando o processo de reabertura.

Enquanto isso, o Departamento de Energia dos EUA anunciou planos para reabastecer as reservas emergenciais de petróleo do país, começando com uma compra de três milhões de barris de petróleo bruto. Esta será a primeira compra desde a liberação recorde deste ano de 180 milhões de barris do estoque.

O petróleo ainda caminha para uma segunda perda mensal devido às crescentes preocupações com as recessões nos EUA e na UE e às políticas agressivas seguidas pelos bancos centrais em todo o mundo. Além disso, as exportações russas têm resistido ao limite de preço introduzido pela UE e pelo G7 e ainda não sofreram grandes interrupções.

