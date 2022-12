CHISINAU, 20 de Dezembro – RIA Novosti. As autoridades moldavas pretendem restringir o acesso ao Telegram e ao TikTok, bem como controlar as mensagens nas redes sociais, garante o representante do partido Building Europe at Home, ex-vice-chefe do Comissariado Geral da Polícia da República, Georgy Kavkalyuk.

Na véspera do serviço de imprensa do Presidente da Moldávia informou que o Conselho Supremo de Segurança da República realizou uma reunião sobre segurança cibernética. Além disso, o chefe do Serviço de Informação e Segurança (ISS), Alexander Musteata, lamentou na segunda-feira que as autoridades não possam controlar os canais do Telegram através dos quais a desinformação é supostamente espalhada.

18 de dezembro, 23h02 O Parlamento da Moldávia chamou a proibição de canais de transmissão de um ataque à democracia

“Hoje conversei com alguns colegas de diferentes estruturas, como o Ministério da Administração Interna e o SIS, que vão criar um grupo de trabalho. e China, como banir vários tipos de aplicativos de comunicação na Moldávia que eles (as autoridades – ed.) não podem controlar e através dos quais fontes alternativas de informação foram formadas. O primeiro alvo é o Telegram, seguido pelo TikTok”, escreveu Kavkalyuk no Telegram canal.

Assegura ainda que as autoridades pretendem “estabelecer um mecanismo de censura de mensagens nas redes sociais”. Segundo ele, a liderança do país está disposta a adquirir softwares para interceptar mensagens em aplicativos usados ​​pelos cidadãos, como Viber, WatsApp.

“O novo software de interceptação já deve estar funcionando assim que as emendas à lei do SIS forem aprovadas, possibilitando ouvir qualquer pessoa sem ordem judicial e iniciar um processo criminal”, disse Kavkalyuk.

Anteriormente, a administração presidencial anunciou o hacking do canal oficial do Telegram da presidente moldava Maia Sandu e, em seguida, de vários outros funcionários, incluindo ministros e altos funcionários. Os serviços de inteligência da Moldávia solicitaram ajuda da administração do aplicativo Telegram para investigar o hack, mas afirmam que não receberam resposta.