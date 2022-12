Síria relata novo ataque de míssil israelense – CMIO

Múltiplos mísseis atingiram os arredores da capital síria, disse a agência de notícias estatal SANA na terça-feira, culpando os militares israelenses.

Uma saraivada de mísseis foi disparada das Colinas de Golã ocupadas, informou a SANA, citando uma fonte militar. O ataque aconteceu às 12h30, horário local. Embora as defesas aéreas sírias tenham sido ativadas, o ataque causou “alguns danos materiais” e feriu dois soldados sírios, acrescentou a agência.

Relatórios não confirmados do solo falavam de explosões no Aeroporto Internacional de Damasco e na cidade vizinha de Sayyida Zaynab, ao sul de Damasco.

Embora o governo israelense não tenha comentado sobre o ataque com mísseis, os moradores da Galiléia vídeos postados nas redes sociais nas quais caças podiam ser ouvidos voando no momento do ataque.













O ataque de terça-feira é o primeiro grande ataque com mísseis desde o bombardeio em meados de novembro do aeroporto militar de Shayrat, perto de Homs, quando pelo menos dois soldados foram mortos. Há rumores de que a base foi usada por forças iranianas, que estão ajudando Damasco a lutar contra vários grupos jihadistas, bem como terroristas do Estado Islâmico (IS, anteriormente ISIS).

Citando um direito de preferência à autodefesa contra o Irã, Israel realizou “centenas” de bombardeios e ataques com mísseis contra a Síria desde 2011. Eles raramente são reconhecidos pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), em linha com sua política de longa data de não discutir operações fora do país. A Síria protestou contra os ataques como uma violação de sua soberania, sem sucesso.