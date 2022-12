Crise energética francesa se aprofunda – Bloomberg – CMIO

O operador da rede nacional atrasou a reabertura planejada de várias usinas nucleares

A França enfrenta um risco maior de ficar sem eletricidade neste inverno, depois que a operadora de rede elétrica do país, Electricite de France (EDF), estendeu as paradas para manutenção de vários reatores nucleares, informou a Bloomberg.

A concessionária anunciou na segunda-feira que o reinício de sua unidade Penly-2 foi adiado de 29 de janeiro a 11 de junho, enquanto a reabertura da unidade Golfech-1 foi adiada para 11 de junho de 18 de fevereiro, de acordo com a agência.

A paralisação do reator Chattenom-3 foi supostamente prolongada por um mês até 26 de março, e o reinício do Civaux-2 foi adiado por mais de um mês até 19 de fevereiro.

Na sexta-feira, a EDF anunciou que atrasaria a inicialização de um novo reator nuclear no oeste da França por vários meses até 2024 devido ao prolongamento das obras. Esse projeto já está mais de uma década atrasado, segundo a Bloomberg.

A França produz cerca de 70% de sua eletricidade a partir de 56 reatores nucleares, dos quais mais de 20 estão atualmente desligados, causando uma queda acentuada na geração de energia.

A EDF alertou anteriormente que paradas de manutenção e reparos mais longos do que o planejado em quase metade das usinas nucleares do país podem transformar a França, que tradicionalmente é um exportador de energia, em um importador. O operador da rede também alertou para um possível déficit de eletricidade nos meses mais frios, à medida que a demanda por aquecimento aumenta enquanto a concessionária lida com reparos de reatores.

Isso também aumentará as preocupações com o fornecimento de energia aos países vizinhos, já que a França há muito é o maior produtor de energia nuclear da Europa.

