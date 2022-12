As importações paralelas da Rússia disparam – dados alfandegários – CMIO

O mecanismo foi legalizado para fornecer ao mercado mercadorias que empresas ocidentais pararam de entregar devido a sanções

O volume de mercadorias fornecidas à Rússia por meio do mecanismo de importações paralelas ultrapassou US$ 20 bilhões até agora este ano, de acordo com o chefe do Serviço Federal de Alfândega, Vladimir Bulavin.

As importações paralelas, às vezes chamadas de ‘importações cinzentas’, referem-se à prática em que um produto não falsificado é importado sem a permissão do proprietário da propriedade intelectual por meio de canais alternativos de fornecimento.

Bulavin disse à TV 24 da Rússia na segunda-feira que 2,4 milhões de toneladas de mercadorias, principalmente carros, máquinas-ferramentas e equipamentos, bem como produtos da indústria leve, foram importados desde maio. Isso ajudou a estabilizar os preços no mercado russo, observou ele.

Em março, o governo russo autorizou varejistas a importar produtos do exterior sem a permissão do proprietário da marca. A decisão veio depois que muitas marcas globais interromperam as vendas ou pararam as exportações para a Rússia devido à pressão de seus governos para cumprir as sanções. O primeiro-ministro Mikhail Mishustin afirmou que as importações paralelas eram necessárias para garantir que certas mercadorias pudessem continuar a ser enviadas para a Rússia.

Segundo Bulavin, a legalização das importações paralelas não levou ao aumento de produtos falsificados.

“Nós [customs service] lutaram e continuarão lutando contra produtos falsificados”, disse ele, acrescentando que mais de 7 milhões de unidades de produtos falsificados foram apreendidos este ano.

