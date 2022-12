Reuters: governo alemão aprova nacionalização de gigante do gás do país

“[As medidas] são indispensáveis para o futuro desta empresa”, disse Maubach, citado pela Reuters. “Se a aprovação não for concedida, teríamos que revisar muito criticamente a chamada previsão de continuidade operacional de nossa empresa. Na visão do Conselho de Administração, uma possível insolvência pode levar a uma perda total para os acionistas”, alertou.

De acordo com Maubach, a Uniper atualmente tem acesso a cerca de € 2,5 bilhões (aproximadamente R$ 14,6 bilhões) em fundos .

O relatório indicou que, como parte do resgate, o governo alemão vai acabar possuindo pouco menos de 99% da Uniper . O Ministério das Finanças da Alemanha vai ser o responsável pela participação.

A Uniper, maior negociante de gás da Alemanha, sofreu uma das maiores perdas financeiras da história corporativa do país devido à disparada dos preços da energia e à interrupção dos fluxos de gás de seu principal fornecedor, a Rússia. O governo correu para resgatar a empresa para evitar um efeito dominó no setor de energia do país.