MOSCOU, 20 de dezembro – RIA Novosti. O primeiro-ministro do autoproclamado Kosovo, Albin Kurti, acusou a Rússia de querer “iniciar uma guerra” nos Bálcãs, relata o Guardian, sem que Kurti forneça qualquer prova.

Em sua opinião, os parceiros ocidentais de Kosovo estão preocupados com os laços entre Belgrado e Moscou.

“Eles (Rússia – ed.) estão interessados ​​em transferir seu movimento belicista para os Bálcãs, onde têm um cliente – Belgrado”, disse Kurti ao jornal.

A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse anteriormente que o agravamento em Kosovo ocorreu após a cúpula da UE com a participação dos países dos Bálcãs.

As tensões permanecem em Kosovo e Metohija. A polícia da autoproclamada República do Kosovo deteve na semana passada outro ex-policial de nacionalidade sérvia, Zoran Mihajlovic, no norte. Antes disso, seu colega Sladjan Trajkovic foi preso no norte de Kosovska Mitrovica, ele é suspeito de crimes de guerra durante o conflito de 1998-1999. Trajkovic foi o terceiro ex-policial sérvio do Kosovo detido em Pristina, depois de Milyan Adzic e Dejan Pantic.

A autoproclamada polícia do Kosovo informou no início da semana passada que os postos de controle de Jarine e Brnjak na saída para o centro da Sérvia permanecem fechados por tempo indeterminado, supostamente porque “barricadas nas rodovias interferem no movimento de transporte e mercadorias”.

O incidente que levou os sérvios a montarem barricadas permanece sem solução. O ex-policial Dejan Pantic, junto com seus colegas sérvios dos departamentos de polícia de Kosovo, no norte da província, renunciou em novembro e foi detido no sábado passado no posto de controle de Yarina ao entrar do centro da Sérvia por suspeita de “terrorismo”. Desde então, Pantić está num reduto da polícia junto ao posto de controlo, só na terça-feira foi autorizado a entregar medicamentos para doenças crónicas.

No dia 10 de dezembro, os sérvios do Kosovo ergueram barricadas e estão de plantão nas rodovias do norte da região por causa da detenção pelas autoridades albanesas do Kosovo de um ex-policial do Ministério de Assuntos Internos da autoproclamada república. A situação nas próprias barricadas nos municípios de Leposavić, Zvecan e Zubin Potok permanece pacífica no domingo, os sérvios locais estão de plantão em tendas à noite. Durante o dia, as mulheres locais também vão às barricadas. Nas redes sociais da Sérvia, estão sendo divulgados vídeos da movimentação de equipamentos militares no município de Raska adjacente à Sérvia e do voo de helicópteros Mi-35 da Força Aérea do país.