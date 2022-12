Recém-eleito congressista dos EUA inventou seu passado – NYT – CMIO

George Santos, que se tornou o primeiro republicano abertamente gay a ganhar uma cadeira na Câmara, pode ser uma fraude

George Santos, que fez história no mês passado quando trocou uma cadeira competitiva em Nova York para se tornar o primeiro membro republicano abertamente gay da Câmara dos Representantes dos EUA, supostamente inventou a história de sua vida, de acordo com o New York Times, que tardiamente vasculhou o assunto. passado do congressista na segunda-feira.

Santos apresentou-se como o “a personificação completa do sonho americano,” um imigrante brasileiro de segunda geração, ex-banqueiro de Wall Street e investidor imobiliário que resgatava animais em seu tempo livre. No entanto, o Times não conseguiu verificar nem mesmo seu diploma universitário – muito menos seu currículo de trabalho, obras de caridade, o império imobiliário de sua família ou mesmo seu endereço residencial.

A agência descobriu que, enquanto ele supostamente estudava finanças no Baruch College, os registros do tribunal brasileiro mostram que Santos estava sendo processado por supostamente roubar o talão de cheques de um homem de quem sua mãe cuidava. O Citigroup e o Goldman Sachs não encontraram nenhum registro de Santos trabalhando para eles. Santos também alegou ser um proprietário administrando 13 propriedades, mas não existem registros de sua propriedade na cidade de Nova York ou Long Island. Ele foi, no entanto, despejado duas vezes de apartamentos no Queens, em 2015 e 2017.

Até o resgate de animais de Santos “caridade,” A Friends of Pets United não foi registrada como uma organização sem fins lucrativos, e um grupo de resgate de animais de Nova Jersey que fez parceria com ele para uma arrecadação de fundos disse ao Times que nunca recebeu sua parte do dinheiro.













Santos trabalhou para a Harbour City Capital, uma empresa de investimentos acusada de administrar um esquema Ponzi de US$ 17 milhões, embora ele insista que saiu antes que as acusações fossem feitas. Embora ele tenha listado mais de US$ 1 milhão em ganhos e dividendos de uma empresa que fundou com base em divulgações financeiras de campanha, as escassas informações públicas sobre a empresa são contraditórias.

Quando o Times tentou entrevistar o congressista sobre os furos de sua história no endereço onde está registrado para votar, o indivíduo que atendeu a porta alegou não conhecê-lo.

Ainda não está claro por que o Partido Democrata não fez uma pesquisa básica de oposição sobre Santos, um aliado vocal de Trump que questionou a autenticidade dos resultados das eleições de 2020 e se opôs ao direito ao aborto. O atual democrata Tom Suozzi abandonou sua cadeira para desafiar Kathy Hochul para governador, resultando em uma luta primária de sete vias, enquanto Santos concorreu sem oposição como republicano.

A campanha de Santos respondeu às acusações na segunda-feira, com seu advogado, Joseph Murray, dizendo que era “Não é surpresa que o deputado eleito Santos tenha inimigos no New York Times que estão tentando manchar seu bom nome com essas alegações difamatórias.”