Os preços do gás na UE caem à medida que o debate sobre o limite continua – CMIO

Os preços à vista do gás caíram abaixo de US$ 1.200 por mil metros cúbicos na segunda-feira, segundo dados da London Intercontinental Exchange (ICE). O declínio é atribuído às últimas projeções de clima mais quente no norte da Europa nos próximos dias, o que deve diminuir a demanda por aquecimento após um recente congelamento.

O preço do gás futuro para entrega em janeiro no hub TTF na Holanda caiu 4,7%, sendo negociado a US$ 1.211 por mil metros cúbicos às 11h40 GMT.

Enquanto isso, os estados membros da UE estão se reunindo em Bruxelas para resolver o impasse sobre um teto proposto para o preço do gás. De acordo com o plano original apresentado pela Comissão Europeia, o teto do preço do gás seria acionado quando os preços na bolsa TTF, a referência de gás da Europa, atingissem € 275 (US$ 292) por megawatt/hora e fossem € 58 mais altos do que o preço de referência do GNL para dois semanas.

No entanto, o governo tcheco, que atualmente ocupa a presidência rotativa do bloco, propôs que o teto fosse reduzido para € 188 por megawatt-hora.

Alguns estados membros se opuseram à medida, alertando para a volatilidade do mercado, enquanto outros argumentaram que o nível inicialmente proposto era alto demais para ser eficaz.

Além disso, existem preocupações crescentes na UE sobre a potencial escassez de oferta. Alguns estados membros temem que cargas carregadas com gás natural liquefeito possam se mover para a Ásia se os preços lá forem mais altos do que o limite estabelecido pela UE. Espera-se que a demanda de energia da China se recupere depois que Pequim relaxou as restrições relacionadas à Covid no início deste mês.

