Oposição venezuelana pretende destituir Guaidó da chefia do 'governo interino', diz mídia

A sessão da Assembleia Nacional oposicionista terá lugar na quinta-feira (22). Segundo as fontes, foi o próprio Guaidó que convocou a sessão a fim de prolongar suas “responsabilidades”, que chegam ao fim em 5 de janeiro, por mais um ano.

As fontes comunicaram à Bloomberg que pelo menos dois dos quatro principais partidos de oposição planejam substituir Guaidó por um comitê de legisladores .

A publicação salienta que a rejeição de Guaidó no cargo de chefe do “governo interino” significa de fato o fim da estratégia promovida pelos EUA de substituição do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelo líder da oposição. Ao mesmo tempo, outra fonte disse à agência que a administração Biden tinha deixado entender que seguiria apoiando o “governo interino” na Venezuela qualquer que seja sua composição futura.