MOSCOU, 20 de dezembro – RIA Novosti. O rascunho do orçamento dos EUA para 2023 pede US$ 300 milhões para “combater a influência da Rússia”, diz o rascunho do suplemento orçamentário.

O projeto de lei terá que ser aprovado por ambas as casas do Congresso antes de ir para o presidente dos EUA, Joe Biden, para assinatura.

O Fundo de Contramedidas de Influência Russa (CRIF) foi criado sob a Lei de Dotações Consolidadas de 2017. O objetivo declarado do CRIF é fornecer assistência a países supostamente “vulneráveis ​​à influência e agressão da Federação Russa”, que não têm capacidade econômica para responder com eficácia.

Do ano fiscal de 2017 a 2022, o Congresso dos EUA alocou US$ 1,5 bilhão para esse fundo. Foram os objetivos do CRIF que se tornaram a base do projeto CAATSA – uma das maiores tentativas dos EUA de limitar as possibilidades da Federação Russa.