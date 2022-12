Israel produz ‘primeiro’ relatório de estimativa de inteligência nacional – mídia – CMIO

O Ministério de Inteligência de Israel preparou um relatório alertando que o mundo está à beira de uma transição para um novo arranjo global, revelou o jornal Jerusalem Post na segunda-feira. O documento está sendo apresentado como o primeiro relatório de estimativa de inteligência nacional de Israel.

O mundo em breve enfrentará “uma série de crises atingindo simultaneamente [that] reordenará a geopolítica do planeta, o lugar da tecnologia, a ordem econômica e uma variedade de outras disciplinas, da saúde à energia”, de acordo com o documento. Entre as vantagens de Israel, o ministério listou a resiliência energética recém-descoberta do condado, graças à descoberta de grandes depósitos de gás natural offshore.

Uma equipe de oito especialistas formulou recomendações sobre como o governo israelense poderia conduzir a nação durante a turbulência e perseguir seus objetivos geopolíticos estratégicos, disse o Post. Israel precisará equilibrar cuidadosamente as boas relações com os EUA, com laços com a Rússia e a China, que Washington trata como rivais, disseram os especialistas.

Espera-se que a China assine um acordo de livre comércio com Israel em um futuro próximo, o primeiro na região do Oriente Médio. Israel também se recusou a impor amplas sanções econômicas contra a Rússia por causa do conflito na Ucrânia, e se opôs aos pedidos de Kiev por sistemas avançados de armas.

As recomendações de inteligência foram reveladas na segunda-feira durante uma conferência fechada com a presença de altos funcionários da defesa e inteligência israelenses, informou o Jerusalem Post.

A agência disse que o ex-chefe de inteligência da IDF, Amos Yadlin, comentou sobre o conflito de longa data de Israel com o arqui-inimigo regional Irã, afirmando que Teerã se encontrou isolado após a reconciliação de Israel mediada pelos EUA com algumas nações árabes.

O diretor-geral do Ministério de Inteligência, Alex Dan, disse que o novo relatório de estimativa está focado em um limite de dez anos e é diferente dos produtos anteriores de seu departamento, que olhavam 20 anos à frente, de acordo com o Post. O ministro da Inteligência, Elazar Stern, teria notado que seu escritório buscava “ajudar a moldar” a paisagem futura em vez de simplesmente pesquisá-la.