UE concorda em limitar o preço do gás – República Tcheca – CMIO

Após semanas de negociações, os ministros de energia da União Europeia concordaram na segunda-feira em fixar o preço máximo do gás no atacado em € 180 por megawatt-hora (MWh), segundo a Reuters, citando representantes da República Tcheca.

O relatório diz que o limite entrará em vigor em 15 de fevereiro. Ele será acionado se os futuros de gás natural TTF holandês excederem o limite estabelecido para três dias.

Um documento citado pela Reuters mostrou que o limite inicialmente não se aplicará a operações de balcão.

Três funcionários da UE não identificados disseram à mídia que a Alemanha, que estava cética, votou na segunda-feira para apoiar o esquema, apesar de ter levantado preocupações sobre seu impacto na capacidade do bloco de atrair suprimentos de gás em mercados globais competitivos em preços.

A Alemanha e alguns outros membros da UE supostamente buscaram mais salvaguardas para garantir que o mecanismo de teto do preço do gás fosse suspenso se a política tivesse consequências negativas.

De acordo com a proposta original apresentada pela Comissão Europeia, o teto do preço do gás teria sido acionado quando os preços na bolsa TTF atingissem € 275 (US$ 292) por megawatt/hora e fossem € 58 superiores ao preço de referência do GNL por duas semanas.













No entanto, o governo tcheco, que atualmente ocupa a presidência rotativa do bloco, propôs reduzir o teto para € 188 por megawatt-hora.

Os estados membros da UE vinham tentando encontrar um terreno comum sobre o teto de preço proposto há semanas. O assim chamado “mecanismo de correção de mercado” foi apresentado por Bruxelas em novembro como uma tentativa de proteger as empresas e famílias da UE de “preços de gás excessivamente altos.”

Alguns países expressaram preocupação de que a implementação de tal medida apenas exacerbaria a volatilidade do mercado, enquanto outros argumentaram que o nível de preço flutuante era alto demais para ser eficaz.

A Rússia alertou repetidamente que simplesmente deixará de fornecer gás para a UE se o teto de preço for introduzido, redirecionando as entregas para clientes asiáticos.

