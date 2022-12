Futuros de gás na Europa caem para US$ 1.100 por 1.000 m/c pela 1ª vez desde 17 de novembro

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







Os futuros de janeiro no maior centro europeu de comercialização de gás, o TTF, abriram no vermelho a US$ 1.150,2 (cerca de R$ 6.089) por 1.000 m/c, uma queda de 3,3% de acordo com os dados.

A dinâmica das cotações é baseada no preço estimado do pregão anterior, que ficou em US$ 1.189,7 (aproximadamente R$ 6.297) por 1.000 m/c, segundo os dados.

Na segunda-feira (19), os ministros de Energia da União Europeia (UE) chegaram a um acordo político sobre um mecanismo temporário para limitar os preços excessivos do gás, estabelecendo um teto de preço de € 180 (cerca de R$ 952) por megawatt/hora (MWh). O mecanismo vai ser ativado automaticamente quando o preço do mês anterior na TTF for superior a € 180 por MWh durante três dias úteis e quando esse preço for € 35 (cerca de R$ 185) superior ao preço de referência do gás natural liquefeito (GNL) nos mercados mundiais.

A queda dos preços do gás na Europa é causada pelo esfriamento do mercado devido à alta taxa de ocupação das instalações de armazenamento subterrâneo, mas os países europeus ainda podem enfrentar um novo aumento de preços, disseram analistas à Sputnik. Enquanto isso, as cotações do gás são várias vezes maiores do que em 2021.

No entanto, no início de março, as cotações do gás atingiram máximas históricas por quatro dias consecutivos devido a temores de que a importação de recursos energéticos russos fosse proibida. No dia 7 de março, o preço atingiu um nível recorde de US$ 3.892 (aproximadamente R$ 20.602) por 1.000 m/c.

Panorama internacional Reuters: governo alemão aprova nacionalização de gigante do gás do país





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report