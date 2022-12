Documentos recém-lançados lançam luz sobre as tentativas de influenciar o Twitter – CMIO

O Twitter repetidamente rejeitou as alegações do FBI de campanhas de desinformação estrangeiras na plataforma, mostram arquivos publicados pela empresa

O FBI pressionou constantemente o Twitter em busca de evidências de campanhas de influência estrangeira e o estimulou a compartilhar mais dados, mostram as comunicações internas da empresa recém-divulgadas. Às vezes, a plataforma de mídia social rebateu as alegações do Bureau de campanhas de desinformação generalizadas por atores externos, de acordo com trechos de conversas entre ex-executivos do Twitter e o FBI.

O sétimo lote de documentos do Twitter foi publicado na segunda-feira pelo autor Michael Shellenberger com a bênção do novo proprietário da empresa, Elon Musk. O lançamento foi parte do esforço de Musk para fornecer transparência sobre a tomada de decisões anteriores do Twitter.

De acordo com Shellenberger, os arquivos fornecem informações sobre como o FBI “preparado” Twitter ao longo de 2020 para a eventual decisão de bloquear a história sobre os negócios de Hunter Biden com a China, que foram encontrados em seu laptop e relatados pelo New York Post em outubro daquele ano.

O Post divulgou a história nas semanas que antecederam a eleição presidencial, vencida por Joe Biden, pai de Hunter Biden.

As interações do FBI com o Twitter visavam descartar histórias, como a história do laptop Hunter Biden do New York Post, como operações russas de hack e vazamento, escreveu Shellenberger em um longo tópico no Twitter.













“Vimos um esforço sustentado (ainda que descoordenado) do CI [intelligence community] para nos empurrar para compartilhar mais informações e mudar nossa [data-sharing] políticas. Eles estão investigando e pressionando em todos os lugares que podem (inclusive sussurrando para a equipe do Congresso)”, O ex-diretor de políticas do Twitter, Carlos Monje, escreveu, de acordo com um trecho.

As comunicações internas revelam ainda que a equipe do Twitter recuou várias vezes contra o FBI, apontando que a atividade que o Bureau considerou suspeita veio de contas com baixo número de seguidores e, portanto, sem muito alcance.

Respondendo ao agente do FBI Elvis Chan em 2020, Roth escreveu que o Twitter descobriu “sem provas” para apoiar as alegações sobre duas supostas campanhas separadas de desinformação vinculadas ao exterior na plataforma que foram publicadas na época pela NBC News e pelo Washington Post.

Segundo os arquivos divulgados anteriormente pelo jornalista Matt Taibbi, Roth foi “não particularmente confortável” com o FBI interrogando o Twitter com perguntas detalhadas sobre sua posição em campanhas de influência estrangeira.

Os arquivos também pretendiam esclarecer como os executivos do Twitter lutaram para encontrar uma justificativa para suprimir a história sobre o laptop de Hunter Biden em 2020. Eles optaram por fazê-lo de qualquer maneira, embora admitissem nos trechos publicados que não tinham nenhuma prova em a época em que o laptop foi hackeado por atores estrangeiros.