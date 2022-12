Putin descreve prioridade nas relações com aliado-chave – CMIO

O foco principal dos laços Rússia-Bielorrússia é a economia, disse o presidente russo, Vladimir Putin, na segunda-feira, acrescentando que os aliados estão prontos para uma maior cooperação em vários setores.

Falando em uma coletiva de imprensa antes das negociações com seu colega bielorrusso, o presidente Aleksandr Lukashenko, Putin disse que Moscou está pronta para desenvolver empreendimentos nucleares na Bielo-Rússia, bem como projetos científicos e treinamento de pessoal.



“A Bielo-Rússia não é apenas um bom vizinho, mas também um aliado no verdadeiro sentido da palavra, então todas as questões econômicas são resolvidas com base nisso”, disse. ele disse.

Putin espera que o volume de negócios entre os estados vizinhos atinja um recorde histórico de US$ 40 bilhões em 2022. O presidente russo acrescentou que o comércio bilateral disparou um terço em 2021 e totalizou US$ 38,5 bilhões, enquanto nos primeiros dez meses da atual ano, o número aumentou mais 10%.

Putin acrescentou que as duas nações planejam cooperar nos setores de tecnologia espacial e militar.













“Não se trata apenas de remessas mútuas, mas de trabalho conjunto, pesquisa de engenharia e cooperação nesta área, incluindo o desenvolvimento de indústrias de alta tecnologia”, ele disse.

Espera-se que os dois líderes discutam as questões de segurança, cooperação econômica, medidas para responder aos desafios emergentes e os desafios mais prementes da integração entre Moscou e Minsk.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse anteriormente que as negociações também abordariam questões energéticas. Segundo Lukashenko, os dois países ficaram para trás em seus planos de criar um mercado único de gás.

