China: exercícios navais com Rússia demonstram determinação de repelir ameaças

“O exercício tem como objetivo demonstrar a determinação e a capacidade das duas partes para reforçar as respostas conjuntas às ameaças à segurança marítima, manter a paz e a estabilidade internacional e regional, bem como aprofundar a cooperação estratégica abrangente sino-russa e parceria na nova era”, lê-se em comunicado do Ministério da Defesa da China, publicado na sua conta no WeChat.