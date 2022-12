O teto do preço do gás pode piorar a crise energética da UE – Bloomberg – CMIO

A medida pode aumentar a demanda e levar à escassez de oferta, informa a agência

Um teto de preço para o gás que a UE concordou esta semana pode desencadear uma crise energética mais profunda e expor o bloco à escassez de oferta, informou a Bloomberg na terça-feira.

O assim chamado “mecanismo de correção de mercado” destinado a proteger as empresas e os agregados familiares da UE de “preços de gás excessivamente altos” poderia, na realidade, encorajar a demanda e levar a uma escassez ainda pior de suprimentos de gás na Europa, disseram analistas da Golden Sachs em um relatório na segunda-feira, citado pela Bloomberg.

A crescente demanda colocaria um aperto na oferta global e pode forçar as autoridades da UE a racionar o gás no pior cenário, de acordo com a agência. As intervenções da UE no setor de energia também podem expor a região a uma concorrência mais forte da Ásia, à medida que a demanda na China se recupera com o relaxamento das restrições da Covid.

Os economistas alertam que, com o preço máximo do gás, os importadores europeus podem enfrentar problemas para garantir as entregas de gás natural liquefeito (GNL), pois os fornecedores favorecerão a Ásia se os preços forem mais altos. A UE e a Ásia estão competindo pelos embarques de GNL, com os preços estabelecendo recordes em ambos os mercados no início deste ano. A forte concorrência pode ser ainda pior, já que as cargas vêm dos mesmos exportadores, como Estados Unidos e Catar.

A demanda de GNL na Ásia já aumentou nas últimas semanas, pois os compradores estão correndo para estocar para o final do inverno.

Na segunda-feira, os ministros de energia da UE concordaram em definir o preço máximo do gás no atacado em € 180 por megawatt-hora (MWh), que será acionado se os futuros de gás natural TTF holandês excederem o limite estabelecido por três dias. O limite entrará em vigor em 15 de fevereiro.

