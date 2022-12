Milhares protestam contra a crise do custo de vida no país da UE – CMIO

A manifestação na capital da Bélgica reuniu cerca de 16.500 pessoas, segundo a polícia

Milhares foram às ruas em Bruxelas na sexta-feira para exigir o congelamento dos preços da energia em alta e melhores salários em meio à alta inflação na Bélgica e na UE.

As temperaturas na capital belga caíram abaixo de zero Celsius no dia, mas a manifestação ainda atraiu mais de 16.500 pessoas, segundo a polícia.

A ação foi apoiada pelos principais sindicatos, interrompendo os serviços públicos e os sistemas de transporte em Bruxelas e em outras partes do país. O aeroporto da capital informou que alguns voos tiveram que ser cancelados.

Os sindicatos acreditam que as autoridades belgas devem seguir o exemplo da vizinha França e limitar os preços da energia. Uma declaração conjunta declarou que os protestos continuarão até que as demandas dos trabalhadores sejam atendidas.

“Milhares de pessoas estão enviando uma mensagem clara ao governo: as coisas não podem continuar assim”, disse. insistiu o líder do Partido dos Trabalhadores da Bélgica, Hedebouw Raoul.

Os preços do gás e da eletricidade dispararam na Europa à medida que a tensão econômica causada pelo Covid-19 foi agravada pelas consequências das sanções da UE a Moscou devido ao conflito na Ucrânia e a subsequente redução do fornecimento de energia russa ao bloco.

No mês passado, a inflação nominal da Bélgica atingiu 10,63%, enquanto a inflação ao consumidor na zona do euro como um todo ficou em torno de 10%.

