Comitê de motim do Capitólio buscará acusações contra Trump – relatórios – CMIO

O Comitê de 6 de janeiro da Câmara dos EUA poderia supostamente insistir que o ex-presidente dos EUA seja processado por acusações que incluem insurreição

O Comitê Seleto da Câmara dos EUA que investiga os distúrbios de janeiro de 2021 no Capitólio está se preparando para votar sobre a insistência do Departamento de Justiça de apresentar pelo menos três acusações criminais contra o ex-presidente Donald Trump, informaram vários meios de comunicação na sexta-feira.

Fontes disseram ao Politico e à CNN que as acusações podem incluir insurreição, obstrução de um processo oficial e conspiração para fraudar o governo federal. O relatório final do comitê seleto também poderia insistir em incluir acusações adicionais contra Trump.

Segundo uma fonte do jornal Guardian, as recomendações sobre o assunto, feitas por um subcomitê especial, dependem do exame de evidências que supostamente demonstram que Trump tentou impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020.

De acordo com o Politico, o documento apresenta uma ampla justificativa para as acusações propostas. Na acusação de incitamento à insurreição, a recomendação faz referência a uma decisão do juiz distrital dos EUA Amit Mehta, que insistiu em fevereiro que Trump entrou em “um acordo tácito” com os manifestantes, argumentando que é “pelo menos plausível” que, ao incitar seus apoiadores a marchar no Capitólio, ele procurou atrapalhar a certificação dos resultados das eleições de 2020.













O documento do painel seleto também alega que o ex-presidente não precisava “acordo expresso com manifestantes” para incitar a insurreição. Dando-lhes “ajuda ou conforto” teria bastado, argumentou.

As recomendações relatadas não obrigam o DOJ a processar Trump, mas podem influenciar a decisão final do departamento sobre sua investigação. O relatório final do painel sobre o assunto deve ser divulgado na próxima semana.

Donald Trump há muito critica o Comitê de 6 de janeiro, a certa altura rotulando seus membros “hacks e bandidos políticos altamente partidários”. O porta-voz do 45º presidente, Steven Cheung, denunciou os planos do painel como “uma mancha na história deste país,” dizendo um “Tribunal canguru… insulta a inteligência dos americanos e zomba de nossa democracia.”

Em 2021, os apoiadores de Donald Trump romperam as barricadas da polícia e invadiram brevemente o prédio do Capitólio em Washington DC quando o Congresso estava finalizando os resultados da eleição presidencial. Trump negou responsabilidade pelas ações de seus apoiadores e insistiu que seus comentários antes dos tumultos eram apropriados. O ex-líder dos EUA afirmou repetidamente que a eleição foi roubada dele, embora sua equipe jurídica não tenha conseguido fornecer provas de fraude eleitoral no tribunal.