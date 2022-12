Pentágono esclarece posição sobre alienígenas – CMIO

Atualmente, não há evidências de extraterrestres pousando ou caindo em nosso planeta, diz o subsecretário de defesa

Um novo corpo criado pelo Pentágono para investigar relatos de avistamentos de OVNIs não encontrou até agora nenhuma evidência de vida alienígena, disse o Departamento de Defesa dos EUA.

O Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios (AARO), estabelecido em julho para rastrear objetos não identificados no céu, no espaço e debaixo d’água e avaliar qualquer ameaça à segurança que eles possam representar, recebeu “várias centenas” de relatos adicionais de fenômenos inexplicáveis, disse o chefe do corpo, Dr. Sean Kirkpatrick, a jornalistas na sexta-feira.

No entanto, de acordo com o subsecretário de defesa para inteligência Ronald Moultrie, os especialistas da AARO “não vi nada que nos levasse a acreditar que qualquer um dos objetos que vimos é de origem alienígena.”

“Eu não vi nada… que sugira que houve uma visita alienígena ou acidente alienígena”, disse. acrescentou Moultrie.

O subsecretário disse ainda que os EUA consideram qualquer “sistema não autorizado” em seu espaço aéreo para ser “uma ameaça à segurança.”













Tanto Kirkpatrick quanto Moultrie se recusaram a revelar quantos dos cerca de 400 casos sob investigação já foram identificados. Informações mais detalhadas são prometidas, a serem divulgadas em um relatório específico do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional.

Kirkpatrick também disse que a AARO tem trabalhado para expandir sua capacidade de identificar OVNIs, incluindo a recalibração de sensores e a coordenação com o Pentágono e a comunidade de inteligência dos EUA para obter as assinaturas da tecnologia americana para observações de conflito.

Os OVNIs têm sido um tema quente em Washington nos últimos meses, depois que o Congresso dos EUA realizou sua primeira audiência sobre o assunto em mais de meio século. Os legisladores expressaram preocupação de que os objetos não identificados possam ser alienígenas ou alguma nova tecnologia operada pela China, Rússia ou outro adversário em potencial.