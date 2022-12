Irã atinge taxa recorde de enriquecimento de urânio – oficial – CMIO

O anúncio ocorre na véspera da visita planejada do órgão de vigilância nuclear da ONU ao país.

Teerã mais que dobrou sua capacidade de enriquecer urânio, anunciou no sábado o chefe da Organização Iraniana de Energia Atômica (AEOI), Mohammad Eslami.

Agora atingiu o nível mais alto da história da indústria nuclear da República Islâmica, superando as taxas anteriores em “Mais de duas vezes,” Eslami disse a legisladores em Teerã, conforme citado pela agência de notícias Tasnim.

Ele acrescentou que a geração de energia pelas usinas nucleares “proporcionou benefícios econômicos consideráveis ​​para o Irã, reduziu o consumo de combustíveis fósseis e evitou danos ambientais.“

O anúncio antecede a visita de especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) à república.

"A convite do Irã, uma equipe técnica da AIEA estará em Teerã no domingo", disse a porta-voz do órgão regulador nuclear no início desta semana. O objetivo da visita é abordar "as questões pendentes de salvaguardas relatadas anteriormente,", acrescentou. O chefe da agência, Rafael Grossi, não deve fazer parte da equipe desta vez.













A viagem terá como foco “múltiplas partículas de urânio de origem antropogênica” relatado em três locais em 2019, supostamente antigos locais nucleares não declarados à AIEA.

Eslami expressou esperança na quarta-feira de que a visita “pode ajudar a resolver problemas com a agência.“

A Rússia saúda as próximas consultas, mas diz que é improvável que qualquer avanço seja alcançado, de acordo com Mikhail Ulyanov, representante permanente de Moscou para organizações internacionais em Viena.

Falando à agência de notícias TASS, ele observou que inicialmente as consultas haviam sido planejadas para o final de novembro. No entanto, eles foram adiados por causa de um “prematuro e contraproducente” resolução apresentada pelos EUA, Grã-Bretanha, Alemanha e França na sessão do Conselho de Governadores da AIEA na tentativa de pressionar o Irã.

O documento da AIEA aprovado no mês passado condenou “cooperação substantiva insuficiente por parte do Irã“sobre a questão dos vestígios de urânio, e exigiu”explicações credíveis” e total cooperação de Teerã.

Na época, o chefe nuclear do Irã denunciou a decisão da AIEA como um “medida errada” e jurou um “resposta firme” à hostilidade da agência.

O Ministério das Relações Exteriores do país também condenou a medida como “ilógico e destrutivo”, acrescentando que o programa nuclear de Teerã foi o mais transparente do mundo sob a supervisão da agência e foi mais inspecionado do que o de outros países.