EUA se opuseram ao plano ucraniano de matar o principal general da Rússia – NYT – CMIO

Washington temia que matar o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, desencadeasse um conflito direto entre a Rússia e os EUA, afirmou o jornal.

Washington supostamente tentou dissuadir Kiev de tentar matar o chefe do Estado-Maior russo, general do exército Valery Gerasimov, informou o New York Times (NYT) no sábado. O jornal cita “planos de batalha secretos, interceptações e entrevistas com soldados russos e confidentes do Kremlin”, bem como algumas autoridades americanas não identificadas.

De acordo com o NYT, os EUA souberam de supostos planos de Gerasimov visitar as linhas de frente do conflito Rússia-Ucrânia no final de abril. As autoridades americanas decidiram reter as informações da Ucrânia, por medo de que Kiev pudesse tentar matar o general, potencialmente provocando um conflito entre os EUA e a Rússia, acrescentou o NYT.

Os militares ucranianos teriam obtido as informações sobre os planos de Gerasimov de qualquer maneira, levando as autoridades americanas a solicitar a Kiev que cancelasse um ataque ao general russo, disse a mídia. O pedido foi apresentado após consultas com a Casa Branca, disse o NYT.

“Dissemos a eles para não fazerem isso”, um alto funcionário americano disse ao jornal. “Nós ficamos tipo, ‘Ei, isso é demais.'”













Os militares ucranianos ainda lançaram um ataque contra o que acreditavam ser a posição do general. Gerasimov não foi afetado pelo ataque de forma alguma, disse o NYT, acrescentando que o ataque ainda supostamente tornou os principais comandantes militares russos “escala de volta” suas visitas às linhas de frente.

A Rússia nunca confirmou oficialmente a visita de Gerasimov em abril às linhas de frente. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o chefe do estado-maior visitou as tropas russas na Ucrânia no início de julho, reunindo-se com oficiais superiores e ouvindo relatórios sobre a operação militar, bem como o apoio de combate das tropas, disse o ministério.

Sua visita ocorreu uma semana depois que o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, viajou para a linha de frente para entregar os principais prêmios estaduais aos militares envolvidos no conflito. O Ministério da Defesa não mencionou nenhum ataque ucraniano direcionado ao ministro ou ao chefe do Estado-Maior na época.

No início de maio, o NYT publicou uma reportagem sobre um suposto ataque ucraniano contra Gerasimov uma semana antes. O relatório citou um oficial ucraniano anônimo que afirmou que o ataque errou o alvo, mas tirou a vida de cerca de 200 soldados, incluindo pelo menos um general. Moscou nunca confirmou nenhuma dessas afirmações.